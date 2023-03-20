NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Finlandiya beklentisi: TBMM'nin hızlı karar almasını temenni ediyorum Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecinden memnun olduğunu söyledi. NATO'nun başındaki isim, "İsveç'in de yakın gelecekte tam üye olmasını sağlamak en önemli öncelik olacak" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında Finlandiya'dan iki yetkiliyi ağırladı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Stoltenberg ile görüştü.

Finlandiya mesajı

Stoltenberg, Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün TBMM'deki onay sürecini başlatma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “TBMM'nin onay konusunda hızlı bir karar almasını temenni ediyorum.” dedi.

"Memnuniyetle karşılıyoruz"

Finlandiya ve İsveç’in birlikte NATO üyeliği için başvuruda bulunduklarını ve tüm NATO müttefiklerinin geçen yılki zirvede bu iki ülkeyi ittifaka davet ettiğini hatırlatan Stoltenberg, şöyle konuştu:

Finlandiya'nın onayını tamamlama konusunda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz ve çok çalışmaya devam edeceğiz. İsveç'in de yakın gelecekte tam üye olmasını sağlamak en önemli öncelik olacak.

"Avrupa'da daha fazla NATO olacak"

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Avrupa'da daha az NATO'ya sahip olma hedefiyle Ukrayna'yı işgal ettiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bunun tam tersi oluyor. Avrupa'da daha fazla NATO olacak. Hem Finlandiya hem de İsveç'in tam üye olmak için başvurmuş ve davet edilmiş olması bunu gösteriyor.

"NATO'ya üye olmalarını dört gözle bekliyorum"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in şimdiden, başvurudan önceki pozisyonundan çok daha iyi bir konumda bulunduklarını, bunun da söz konusu ülkelerin davet edildiklerinde NATO ile ilişkilerinde "yeni bir statü" elde etmelerinden kaynaklandığını söyledi.

Stoltenberg, iki ülkenin de NATO’ya tam üye olmasını dört gözle beklediğinin altını çizdi.

"Başvurumuzun TBMM'ye gönderileceği taahhüdünü duyduk"

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO'ya üyelik sürecinde verilen destek için Stoltenberg'e teşekkür ederek, şöyle dedi:

Sanırım çabalarımız gerçekten takdir ediliyor. Geçen hafta Ankara'yı ziyaret ettik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başvurumuzun onaylanmak üzere TBMM'ye gönderileceği taahhüdünü duyduk.

"İsveç'i en yakın ortağımız olarak görüyoruz"

Haavisto, Türkiye'nin kararını büyük memnuniyetle karşıladıklarını ve Macaristan parlamentosundan da onay beklediklerini vurguladı.

Türkiye ve Macaristan'ın onayıyla sürecin daha da hızlanacağının altını çizen Haavisto, "İsveç'i en yakın ortağımız olarak görüyoruz. NATO üyeliğine birlikte başvurduk. Temmuzda Vilnius'ta düzenlenecek zirveye üye ülkeler olarak girmeyi umuyoruz." diye konuştu.

"Güvenliğimizi garanti eden ülkelere çok müteşekkiriz"

Haavisto, Finlandiya'nın NATO üyeliğini, İsveç de birliğin bir parçası olana kadar "tamamlanmış" görmediklerini belirterek, "Finlandiyalılar, güvenlik odaklı insanlardır ve başvuru sürecinde güvenliğimizi garanti eden ülkelere çok müteşekkiriz." dedi.

"Hem NATO hem de Finlandiya kazanıyor"

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen de ülkesinin NATO üyeliği konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını anımsatarak, şöyle konuştu: