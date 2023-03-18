NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin Finlandiya kararını memnuniyetle karşılıyorum Stoltenberg, Finlandiya'nın katılımının NATO'nun güvenliğini güçlendireceğini belirtti. NATO yetkilisi, İsveç ile ilgili beklentisini de dile getirdi.

Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili onay süreci başlatmaya karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım başvurusunun TBMM'nin onayına sunulacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti:

"NATO'nun güvenliğini güçlendirecek"

Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylama yolunda ilerlemeye yönelik bugünkü kararını memnuniyetle karşılıyorum.



Bu, Finlandiya'nın güvenliğini, İsveç'in güvenliğini ve NATO'nun güvenliğini güçlendirecektir. TBMM'nin bir an önce onay oylaması yapmasını temenni ediyorum.

Stoltenberg'in İsveç umudu

Bunun ortak güvenliği ve İttifak'ı daha güçlü ve daha güvenli hale getireceğini vurgulayan Stoltenberg, geçen hafta Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında NATO karargahında yapılan toplantıya değindi.

Stoltenberg, tüm tarafların Üçlü Muhtıra'nın uygulanmasında önemli ilerleme kaydettiğini ve Finlandiya ile İsveç için onayların hızlı şekilde ilerlemesinin herkesin çıkarına olduğunu kabul ettiğini belirtti:

"Sabırsızlıkla bekliyorum"

En önemli şey, hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in NATO'ya tam olarak aynı anda katılıp katılmamaları değil, hızla tam üye olmalarıdır.



Katılım sürecinin hızla sonuçlanmasını ve hem Finlandiya'yı hem de İsveç'i bir an önce NATO ailesine tam üye olarak kabul etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Erdoğan: Onay sürecini başlatmaya karar verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı ortak basın toplantısında, alınan kararı açıklamıştı: