NATO liderleri, Jens Stoltenberg'in görev süresini uzatmayı düşünüyor Askeri ittifakın üyeleri, uzun süredir devam eden Stoltenberg'den yana görüş bildirmeye hazırlanıyor.

ensonhaber.com

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi Eylül 2023'te dolacak.

Stoltenberg sonrası dönem için Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın adı geçiyor.

NATO üyesi ülkelerin liderleri ise her iki isim üzerinde de tam bir mutabakata varamadı.

Görev süresi 1 yıllığına uzatılabilir

Birçok ülke, ittifakın ilk kadın genel sekreterinin seçilmesine destek verirken, diğerleri de Doğu Avrupa'dan bir adayın bölgenin artan ağırlığını ve Ukrayna'daki savaşın önemini yansıtacağını dile getirdi.

Görev değişikliği konusunda anlaşmaya çalışan liderler, Ekim 2014'ten bu yana ittifaka liderlik eden Stoltenberg'in görev süresini tekrar 1 yıllığına uzatmaya doğru ilerliyor.

Bir dönem Norveç'te başbakanlık görevinde bulunan Stoltenberg'in görev süresi daha önce 3 kez uzatılmıştı.

Niyetim yok dedi ama reddetmedi

Görev süresini uzatmaya "hiç niyeti olmadığını" açıkça belirten Stoltenberg, göreve devam etmeyi ise kesin olarak reddetmedi.

Financial Times'ın haberine göre, ismi açıklanmayan üst düzey Batılı bir diplomat, Stoltenberg için "Süreklilik adına mantıklı." dedi.

Stoltenberg yorumu: Görev adamı

Aynı yetkili, "Bunu yapabilir. O bir görev adamı." ifadelerini kullandı.

Bir NATO dışişleri bakanı da "Stoltenberg mükemmel bir genel sekreter. Bu durumda gemiyi sarsmak anlamsız." diye konuştu.