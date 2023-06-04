Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'de görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.