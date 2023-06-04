Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Türkiye, tarihi seçimi geride bıraktı..
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yeniden Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenini gerçekleştirmesinin ardından, yeni kabinenin de açıklanmasıyla yeni dönem resmen başladı..
Seçim sürecinin ardından yeniden görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İbrahim Kalın da eşlik etti.
Toplantıda bölgedeki gelişmelerin yanı sıra özellikle İsveç'in NATO üyeliği konusu masaya yatırıldı.
NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ilk icraatı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmek oldu.
İkilinin tokalaştığı anlar objektiflere yansıdı.