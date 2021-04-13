NATO: Rusya, Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı derhal sonlandırsın

Ukrayna'nın yanında olduklarını belirten Genel Sekreter Stoltenberg, askeri yığınak nedeniyle Rus ordusuna uyarıda bulundu.

Donbas bölgesinde Rusya ile Ukrayna arasında gerginlik sürüyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Rusya'dan, askeri birliklerini Ukrayna sınırından çekmesi ve Minsk anlaşmalarının hükümlerini yerine getirmesi istenmişti.

"ASKERİ YIĞINAK DERHAL SONLANDIRILMALI"

Bugün benzer bir açıklama NATO'dan yapıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını derhal sonlandırması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel'de NATO karargahını ziyaret ederek Stoltenberg ile görüştü.

"KIRIM'IN İLHAKINDAN BU YANA EN BÜYÜK ASKERİ YIĞINAK"

Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırına son günlerde binlerce muharebeye hazır askerini gönderdiğini, durumu endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Stoltenberg, bunun Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhakından bu yana en büyük askeri yığınak olduğunu belirterek, son günlerde Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda birçok Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

"NATO, UKRAYNA'NIN YANINDA"

Stoltenberg, "Rusya'nın askeri yığınağı gayrimeşru, açıklanamaz ve derin endişe vericidir. Rusya, Ukrayna içinde ve çevresindeki bu yığınağı derhal sonlandırmalı, provokasyonları bitirmeli ve gerginliği düşürmelidir." dedi.

Rusya'yı uluslararası sorumluluklarına uymaya çağıran Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği sarsılmazdır. Rusya'nın Kırım'ı gayrimeşru ve yasa dışı ilhakını kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı güçlere destek vermemesini ve Rusya topraklarından güçlerini çekmesini isteyerek, "NATO Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmektedir." diye konuştu.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.