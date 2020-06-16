NATO, Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki varlığından endişeli

Genel Sekreter Stoltenberg, Moskova'nın faaliyetlerini yakından izlediklerini ifade etti.

Rusya'nın Doğu Akdeniz'de artan faaliyetleri, NATO'nun tepkisini çekti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bu konuya değindi.

Genel Sekreter Stoltenberg, Rusya'nın Doğu Akdeniz'de ve özellikle Suriye ve Libya'daki varlığının düşündürücü olduğunu ifade etti.

"RUSYA'NIN FAALİYETLERİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Stoltenberg, "NATO aynı zamanda Rusya'nın gerek Suriye, gerek Libya olmak üzere Doğu Akdeniz'de artan faaliyetlerinden endişe duyuyor. Durumu yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"LİBYA'DAKİ DURUM ÇOK TEHLİKELİ"

NATO Genel Sekreteri'ne "NATO, Libya'ya ve özellikle uluslararası toplum ve BM tarafından tanınan Libya hükümetine ne tür destek sağlayabilir? Ayrıca, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'den kurtarılan Terhune kentindeki toplu mezarlar hakkında düşünceniz nedir?" sorusu yöneltildi.

Stoltenberg, "Libya'daki durum çok tehlikeli olmaya devam ediyor. Toplu mezarlar hakkında çıkan raporlardan derin endişe duyuyor ve BM'nin bunların soruşturulması çağrısını destekliyorum." diye konuştu.

BERLİN SÜRECİ VE BM NEZDİNDEKİ GİRİŞİMLERE DESTEK

NATO'nun Libya'da barış için Berlin Süreci ve BM nezdinde yürütülen girişimleri desteklediğinin altını çizen Stoltenberg, konunun Savunma Bakanları Toplantısı'nda da gündeme geleceğini düşündüğünü, ittifak genelinde son haftalarda Libya'daki gelişmelerin ele alındığını aktardı.