NATO, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor Yüzlerce hava muharebe görevi ve on binlerce askeri barındıracak tatbikatın tarihi belli oldu. Tatbikat, Rusya öncülüğündeki bir koalisyon gücünün olası saldırılarına karşı dizayn edildi.

ensonhaber.com NATO, gelecek yıl, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük ortak askeri tatbikatına imza atacak. 41 bin askerin katılmasının planlandığı tatbikatta, İttifak'ın üyelerinden birine karşı Rusya'nın saldırganlığı simüle edilerek püskürtülecek. NATO'dan geniş ölçekli tatbikat "Steadfast Defender" adlı tatbikat, şubat ve mart aylarında Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde gerçekleştirilecek. Tatbikatın 500 ila 700 arasında hava muharebe misyonunu ve 50'den fazla gemiyi kapsaması bekleniyor. Rusya'ya karşı askeri hareketlilk Söz konusu tatbikat, Rusya öncülüğündeki bir koalisyon gücü örnek alınarak düşmana karşı yapılabilecek potansiyel manevraları modellemek üzere tasarlandı. Tatbikat ayrıca gerçek dünyadaki coğrafi verilerin kullanılarak birlikler için daha gerçekçi senaryolar oluşturulmasını sağlamak açısından bir ilk olma özelliği taşıyor. Financial Times'ın haberine göre, NATO üyeliği henüz onaylanmayan İsveç de askeri hareketlilikte yer alacak. Böylece toplam katılan ülke sayısı 32 olacak. Yüksek hazırlık kuvvetlerinin sayısı 300 binin üzerine çıkarılacak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen yıl yaptığı açıklamada, İttifak'ın yüksek hazırlık kuvvetlerinin sayısını 40 binden 300 binin üzerine çıkaracaklarını söylemişti. Bu açıklamanın ardından NATO liderleri temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki zirvede yeni bölgesel savunma planları ve Müttefik Mukabele Gücü'nün kurulması konusunda anlaştı. Rusya'ya karşı önlem çağrısı Baltık ülkeleri, NATO'nun, Rusya'ya karşı doğu kanadını desteklemesini istiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silahların temmuz başında Belarus'a taşınacağını ilan etmişti. NATO: Savaşa hazır olduğumuzu göstereceğiz Almanya, haziran ayında, 4 bin askerini Litvanya'da kalıcı olarak tutacağını açıklamıştı. NATO yetkilileri, tatbikatların aynı zamanda İttifak'ın savaşmaya hazır olduğunu "Moskova'ya göstermenin" önemli bir parçası olarak görüldüğünü dile getirdi. Gözden Kaçmasın NATO'nun en büyük hava ikmal tatbikatı: 250'den fazla savaş uçağı katılacak Haberin Detayları

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