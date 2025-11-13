NATO üyesi 8 ülkeden Ukrayna'ya destek: 500 milyon dolarlık yardım paketi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NATO duyurdu...

Yapılan açıklamada, NATO üyesi 8 ülkeden Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık destek paketi sağlanacağı kaydedilerek detaylar paylaşıldı.

ABD'DEN TEMİN EDİLECEK 500 MİLYON DOLARLIK ORTAK BİR ASKERİ TEÇHİZAT VE MÜHİMMAT PAKETİ

Açıklamada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç ve İsveç'in NATO’nun PURL girişimi kapsamında, ABD’den temin edilecek 500 milyon dolarlık ortak bir askeri teçhizat ve mühimmat paketi ile Ukrayna’ya destek sağlayacakları belirtildi.

KENYA, RUSYA'YA ASKER GÖNDERİYOR

Afrika ülkesi, 200'den fazla vatandaşının Ukrayna'daki savaşa katılmak üzere paralı asker olarak Rus ordusuna alındığını bildirmişti.

Nairobi yönetimi vatandaşlarına uyarıda bulunmuştu.