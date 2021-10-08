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    NATO Zirvesi, gelecek yıl Madrid'de yapılacak

    NATO'nun 2022'deki zirvesi, Madrid'in ev sahipliğinde 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.
    • AA
    • 08.10.2021 - 15:40
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 15:54
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    NATO Zirvesi, gelecek yıl Madrid'de yapılacak

    Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) düzenleyeceği zirveye gelecek yıl ev sahipliği yapacak ülke belli oldu.

    İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kral 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile ayrı ayrı görüştü.

    29-30 HAZİRAN'DA MADRİD'DE YAPILACAK

    Sanchez ve Stoltenberg, gazetecilere yaptıkları açıklamada, gelecek yıl Madrid'de planlanan NATO zirvesinin 29-30 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

    Sanchez, İspanya'nın NATO üyesi olmasının 40. yılına denk gelecek zirvenin, NATO'nun gelişimi ve güçlenmesi açısından tarihi öneme sahip olacağını belirtti.

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    SANCHEZ: TARİHİ BİR AN

    İspanya Başbakanı Sanchez, "Bu, NATO için tarihi bir andır. Gerçek bir güvenlik başarısının hikayesi olan bir NATO'nun yeni önceliklerini tanımlamaya odaklanacağız." dedi.

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de İspanya'nın "küresel güvenliğin sağlanmasında ve Kabil'deki tahliyelerde liderlik eden ülkelerden biri olduğunu" söyledi.

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