NATO'dan müttefiklerine: Silah stoklarını hızla doldurun

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelere silah stoklarını en kısa sürede doldurmaları çağrısı yaptı.

NATO’dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, üye ülkelerin oluşturduğu Ulusal Silahlanma Direktörleri Konferansını, Ukrayna’daki savaşın etkileri, müttefiklerin imkan ve silah stokları konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı.

"Stokları geliştirmek, Ukrayna'ya desteğimizi sürdürecek"

AA'nın aktardığına göre; toplantıda konuşan Stoltenberg, "NATO stoklarını geliştirmek Ukrayna’ya desteği sürdürmemizi sağlayacak." dedi.

Mühimmat boşluğu nasıl doldurulacak

Stoltenberg, bu amaç için birlikte çalışmanın ve savunma sanayisinin önemine işaret etti.

Toplantıda müttefiklerin stoklarındaki boşluklar ve bunların nasıl doldurulacağı ele alındı.

Zelensky ile görüştü: "Desteğimiz sarsılmaz"

Stoltenberg ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile de görüştü.

Görüşme hakkında sosyal medyada açıklama yapan Stoltenberg, NATO’nun desteğinin sarsılmaz olduğunu belirtti.