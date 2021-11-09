NATO'dan Polonya'nın yanındayız mesajı

Genel Sekreter Stoltenberg, Belarus'un göçmenleri hibrit taktik olarak kullandığını söyledi. Stoltenberg, Varşova yönetimine destek mesajı gönderdi.

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen kriziyle ilgili NATO'dan açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaz aylarından bu yana Belarus'tan Polonya, Litvanya, Letonya gibi AB ülkelerine süren düzensiz göç hareketlerinden en büyüğünün Polonya sınırında yaşanması sonrası konuştu.

"BELARUS'UN HİBRİT TAKTİĞİ"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran Stoltenberg, "Belarus'un göçmenleri hibrit taktik olarak kullanması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

"POLONYA İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Stoltenberg, NATO olarak Polonya ve bölgedeki diğer NATO müttefikleriyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

BELARUS İLE POLONYA SINIRINDA YAŞANAN GERİLİM

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden AB üyesi Polonya'ya geçmek istemesi, Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltmişti.

Çoğu Irak kökenli olduğu belirtilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce düzensiz göçmen, Belarus'tan Polonya'ya girmek üzere sınır noktasına doğru ilerlemeye başlamıştı.

İKİ ÜLKE ARASINDA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Göçmenlerin bir kısmı hiçbir müdahaleye maruz kalmadan Belarus sınır noktasını geçmiş, bir kısmı da sınır boylarındaki ormanlık alana doğru ilerlemişti.

Polonya, Belarus’u düzensiz göç akınına izin vermekle, Belarus ise Polonya’yı sınırda göçmenlere orantısız güç kullanarak müdahale etmekle suçluyor.

Belarus’ta göçmen grubu Polonya sınırına ilerliyor ViDEO