NATO’dan Rusya için olağanüstü toplantı kararı

Rusya’nın Polonya, Romanya ve son olarak Estonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine NATO acil durum adımı attı.

NATO'DAN OLAĞANÜSTÜ RUSYA TOPLANTISI

NATO yetkilisinden alınan bilgiye göre, NATO Konseyi sabah saatlerinde Brüksel'deki karargahta olağanüstü bir toplantı yapacak.

Toplantıda 19 Eylül'de Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal etmesi ele alınacak.

NE OLMUŞTU?

NATO Sözcüsü Allison Hart, yaptığı açıklamada, Rus jetlerinin 19 Eylül Cuma günü erken saatlerde Estonya hava sahasını ihlal ettiğini, NATO'nun da derhal yanıt vererek Rus uçağını durdurduğunu açıklamıştı.

Sözcü Hart, bu olayın "Rusların pervasız davranışlarının" ve NATO'nun karşılık verme yeteneğinin bir başka örneği olduğuna işaret etmişti.

Polonya da 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.