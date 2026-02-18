NATO’dan Türkiye’ye övgü: Sarsılmaz müttefik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NATO Sözcüsü Allison Hart, Türkiye’nin NATO üyeliğinin yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

"TÜRKİYE, NATO’NUN SARSILMAZ MÜTTEFİKİ"

Bir sonraki NATO Zirvesi'nin temmuz ayında Ankara’da düzenleneceğini anımsatan Hart, "Bugün Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 74 yıldan bu yana İttifak'a sağladığı katkıların çok boyutluluğunu bir kez daha hatırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hart, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğuna dikkati çekerek, "Savunmaya yönelik istikrarlı yatırımları, güçlü savunma sanayisi ile NATO görev, faaliyet ve tatbikatlarına düzenli katkılarıyla Türkiye, İttifak'ın sarsılmaz bir müttefikidir ve ortak güvenliğimize değerli katkılarda bulunan bir ülkedir." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’NİN NATO’YA KATILIMININ 74. YILI

Türkiye, 1949'da kurulan NATO'ya resmen 18 Şubat 1952'de katılmıştı.

Aradan geçen 74 yılda Türkiye, stratejik konumuyla bölgede özellikle terörizmle mücadelede tehdit ve riskleri doğrudan göğüsleyen ilk müttefik olarak NATO'ya kritik katkılarda bulunmaya devam ediyor.