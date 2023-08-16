NATO'nun Rusya'ya toprak önerisine Ukrayna'dan sert tepki NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stian Jenssen'in Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusundaki toprak önerisi tartışma yarattı. Öneriye Ukrayna'dan "Rusya için bir ödül" tepkisi geldi.

ensonhaber.com

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir yıldan fazladır devam ediyor..

Batı'dan Rusya'ya karşı mühimmat ile askeri araç ve gereç isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesinin NATO'ya üyeliği için de baskı oluşturmaya çalışıyor.

NATO'ya katılmak isteyen Kiev, bunun Moskova ile yürütülen pazarlıkların gündem maddelerinden biri haline getirilmesini istemiyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sık sık ittifakın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini, üyeliğinin ancak savaştan sonra mümkün olabileceğini, barışın hangi şartlarda sağlanacağına Ukrayna'nın karar vereceğini yineliyor.

NATO üyeliği şartı: Topraklarının bir bölümünü Rusya'ya verirse üye olabilir

Ancak üst düzey bir NATO yetkilisinden, bu düşüncenin aksine bir yorum geldi.

NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stian Jenssen, Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü Rusya'ya vermesi karşılığında NATO üyesi olabileceğini söyledi.

Bu açıklama, Ukrayna'yı kızdırdı..

Ukrayna'dan sert tepki

Ukrayna Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonunda Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişına, sert tepki gösterdi.

"Rusya için bir ödül olur"

Yerel basına konuşan Stefanişına, şunları söyledi: