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    Nayib Bukele'den kendisi için diktatör tanımlaması

    Bitcoin karşıtlarının eleştirdiği Bukele, Twitter hesabında kendisi hakkında sıra dışı tanımda bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.09.2021 - 10:58
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    Nayib Bukele'den kendisi için diktatör tanımlaması

    Ülkesi El Salvador'u Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olarak kayıtlara geçiren Devlet Başkanı Nayib Bukele, ilginç bir harekete imza attı.

    Bilindiği üzere Bukele, kripto para kararı nedeniyle son günlerde El Salvadorlular tarafından protesto edilerek, "diktarör" olmakla suçlanıyor.

    "DÜNYADAKİ EN HAVALI DİKTATÖR"

    Bukele, protestoların ardından Twitter hesabındaki profil tanımını değiştirerek "Dünyadaki en havalı diktatör" diye yazdı.

    Değişikliğin ardından hesabın bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceği düşünülse de Bukele, Bitcoin ile ilgili paylaşımlarına devam etti.

    Bukele'nin söz konusu tanımı, protestocuların gösterilerde kullandığı "diktatör" nitelemesini hafife almak için yazmış olabileceği değerlendiriliyor. Devlet Başkanlığı Ofisi, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

    Nayib Bukele den kendisi için diktatör tanımlaması #1

    "BUKELE ÇOCUKÇA DAVRANIYOR"

    Muhalefetteki "Nuestro Tiempo" Partisi milletvekillerinden Johnny Wright Sol, Bukele'nin profil tanımını değiştirmesini "oldukça çocukça" bulduğunu söyledi.

    El Salvador'un başkenti San Salvador'da çeşitli sivil toplum örgütleri ve öğrenci kolektiflerinden binlerce kişi sokaklara dökülerek Bukele'nin politikalarına tepki göstermişti.

    Nayib Bukele den kendisi için diktatör tanımlaması #2

    HALKTAN BITCOIN TEPKİSİ

    Protestocular, özellikle Yüksek Mahkemenin 7 Eylül'de Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını protesto etmiş ve aynı gün yasal para birimi olarak kabul edilen kripto para Bitcoin karşıtı slogan atmıştı.

    El Salvador halkı, 7 Eylül'de de Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan anayasa kararını protesto etmişti.

    Nayib Bukele den kendisi için diktatör tanımlaması #3

    2019'DAKİ SEÇİMLERİN GALİBİ

    Nayib Bukele, 9 Şubat 2019'daki devlet başkanlığı seçimlerini büyük farkla kazanarak 2024'e kadar bu görevde kalmaya hak kazanmıştı.

    El Salvador'daki 6,5 milyon nüfusun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

    Nayib Bukele den kendisi için diktatör tanımlaması #4

    El Salvador'da Bitcoin karşıtı gösteri ViDEO

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