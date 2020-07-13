Nelson Mandela'nın kızı Zindzi Mandela hayatını kaybetti

59 yaşındaki Mandela, Güney Afrika'nın Danimarka büyükelçisi görevini yürütüyordu.

2013 yılında yaşamını yitiren eski Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın kızı Zindzi Mandela, hayata gözlerini yumdu.

Zindzi Mandela'nın, pazartesi günü sabah saatlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg şehrindeki bir hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

ZİNDZİ MANDELA 59 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Mandela, Güney Afrika'nın Danimarka büyükelçisi olarak görev yapıyordu. BBC'nin aktardığına göre, 59 yaşındaki Mandela'nın ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Zindzi Mandela, Nelson Mandela'nın 6. çocuğuydu. Afrika Ulusal Kongresi (ANC) sözcüsü Pule Mabe, "Vakitsiz öldü. Toplumumuzun dönüşümünde hâlâ bir rolü vardı ve Afrika Ulusal Kongresi'nde büyük bir role sahipti." dedi.

"MÜCADELE KAHRAMANI"

Uluslararası İlişkiler Bakanı Naledi Pandor, "Zindzi sadece mücadele kahramanlarımızın kızı olarak değil, başlı başına bir mücadele kahramanı olarak da hatırlanacak." ifadesini kullandı.