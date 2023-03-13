Nepal, dağlara yalnız tırmanmayı yasakladı

Güney Asya ülkesi Nepal, dünyanın zirvesi kabul edilen Everest ile ilgili aldığı kararı genişletti.

Everest'e yalnız tırmanma yasağı, bundan sonra ülke genelindeki tüm dağlarda uygulanacak.

CNN International'ın haberine göre, devlet tarafından lisans verilmiş rehberle ya da grup halinde dağlarda tırmanış gerçekleştirilebilecek.

Nepal Turizm Kurulu Direktörü Mani R. Lamichhane, gerekçeyi açıkladı:

Yalnız seyahat eden kişilere acil durumda yardımcı olacak kimse bulunmuyor. Şehirlerde bir sıkıntı yok ancak uzak bölgelerdeki dağlarda altyapı yeterli değil.



Turistler kaybolduğunda ya da ölü bulunduğunda, uzak yolları kullandıkları için devletin bu kişileri takip etmesi zorlaşıyor.