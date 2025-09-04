Abone ol: Google News

Nepal'da bazı sosyal medya platformları erişime kapatıldı

Nepal'de, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime engellendi.

Yayınlama Tarihi: 04.09.2025 16:30
Bazı sosyal medya platformları, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatıldı. 

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından, ülkede erişime kapatılan sosyal medya platformlarına ilişkin açıklama yapıldı.

ERİŞİME KAPATILDI 

Açıklamada, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarının, verilen süre içinde kayıt için Bakanlığa başvurulmadığı gerekçesiyle ülkede erişime kapatıldığı belirtildi.

TİKTOK ERİŞİME AÇILDI 

Ancak ülkede daha önce bir süreliğine kapatılan TikTok platformu ise bu sürede başvuru yapılması nedeniyle erişime açık tutuldu.

Öte yandan Bakanlık, gerekli izinleri alan platformların aynı gün erişime yeniden açılacağı bilgisini paylaştı.

