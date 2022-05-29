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    Nepal’de 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu: Aramalar durdu

    İçerisinde 22 kişinin bulunduğu kaybolan uçak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığı açıklandı.
    • 29.05.2022 - 17:44
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    Nepal’de 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu: Aramalar durdu

    Nepal Ordusu Sözcüsü Narayan Silawal, ülkede kaybolan uçak için yapılan arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

    Yapılan açıklamada, “Havanın kararması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için tüm arama kurtarma çalışmaları durduruldu. Çalışmalara, yarın sabah erkenden hem havadan hem de karadan devam edilecek.” ifadeleri kullanıldı.

    “Uçağın durumu hala bilinmiyor”

    Nepal Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada ise kaybolan uçağı arama kurtarma çalışmalarının devam edeceği belirtilerek, “Uçağın durumu hala bilinmiyor” denildi.

    Uçakta 13 Nepalli, 4 Hint, 2 Alman ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 22 kişi bulunduğu öğrenildi.

    Nepal’de 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu: Aramalar durdu #1

    10 saat geçti

    İHA’nın haberine göre uçakla kurulan son iletişimin üzerinden 10 saat geçti…

    Yetkililer, bölge sakinlerini arama ve kurtarma çalışmalarına yardım etmeye çağırdı.

    Nepal’de 22 kişiyi taşıyan uçak kayboldu: Aramalar durdu #2


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