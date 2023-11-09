Nepal'de Hinduların cenaze geleneği! Önce yakıp sonra nehre bırakıyorlar Güney Asya ülkesi olan Nepal'de ölü yakma inanışına sahip olan Hindular, 3 saat boyunca süren yakma işleminin ardından cenazelerini kutsal olarak kabul edilen Pashupatinath Tapınağı'nın yanındaki nehirden sonsuzluğa uğurlanıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Farklı kültürler, dini gelenekler gezginlerin oldukça dikkatini çekiyor.

Psikolojik olarak oldukça zorlayan, birçok alanda yeni deneyimler sunan ülkelerden biri de Güney Asya ülkesi Nepal.

Coğrafya ve kültür olarak Türkiye'den oldukça uzak olan Nepal, Hindistan ile oldukça yakın.

Hindular ilk sırada

Bölgede halkın yaklaşık yüzde 85'i Hindu dinine mensup. Hal böyle olunca, Hindu gelenekleri her alanda sıkça yaşatılıyor.

İkinci sırada yüzde 10 ile Budistler, ardından yüzde 5 ile de Müslümanlar yer alıyor.

Ölüler yakılıyor

Türkiye'den yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki Başkent Katmandu'da, Hinduların cenaze törenleri oldukça dikkat çekiyor.

Nepalli Hindular'ın büyük bölümü inanışları gereği hayatını kaybedenlerin bedenlerini Pashupatinath Tapınağı'nda yakılıyor ardından da külleri nehre dökülüyor.

Böylelikle binlerce yıldır inandıkları dine uygun olarak cenazelerini törenle sonsuzluğa uğurluyor.

Törendeki kurallar

Cenaze, tören alanına turuncu bir kıyafet ve çeşitli süslemelerle getiriliyor. Ölen kişinin sağ eli ve yüzü açıkta bırakılıyor ve ailenin büyük evladı ile Hindu din adamlarıyla birlikte 3 saatlik yakım işlemi başlamış oluyor.

Bunun temel nedeni ise günahlardan arınmak.

Cenaze töreninde de sınıfsal ayrım

Ateşle arındırdıkları vücutlarından oluşlan küller, yaratıcı tanrı olan Brahma’ya doğru yolculuğa çıkıyor.

Tapınak 3 ana bölümden oluşuyor. Burada da sınıf farkı bir kez daha vurgulanıyor.

Nehrin sağ tarafında daha üst sınıf insanlar yakılırken, sol tarafındaysa daha alt sınıf insanlar yakılıyor.

Nehrin son tarafına doğruysa kimsesiz insanların takıldığı ayrı ayrı bölümler bulunuyor.

Öte yandan cenaze sahibi ailenin törende beyaz giyinmesi zorunlu. Ailenin en büyük oğlu da tören için saçlarını kazıtıyor.

Nepalliler ve özellikle ülkeye gelen turistler de bu töreni izleyebiliyor.