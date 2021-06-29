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    Nepal'de Ulusal Çeltik Günü kutlamaları

    Çamurlu suda çeltik gününü kutlayan Nepallilerin neşeli anları objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 16:14
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    Nepal'de Ulusal Çeltik Günü kutlamaları

    Nepal'de çeltik ekiminin başlaması kutlandı.

    Çeltik tarlalarında bir araya gelen insanlar, çamurlu suyun içinde oynadı.

    ÇAMURLU SUDA KUTLADILAR

    Bhaktapur şehri sakinlerinden bazılarının geleneksel kıyafet giydiği ve Ulusal Çeltik Günü kutlamasında son derece neşeli olduğu görüldü.

    Çocukların da yer aldığı etkinlikte Nepalliler, kendilerini çamurlu suya bıraktı.

    Festivalin, ayrıca Nepal'i ziyaret eden turistler arasında popüler olduğu belirtiliyor.

    Nepal de Ulusal Çeltik Günü kutlamaları #1

    Nepal de Ulusal Çeltik Günü kutlamaları #2

    Nepal de Ulusal Çeltik Günü kutlamaları #3

    Nepal de Ulusal Çeltik Günü kutlamaları #4

    Nepal de Ulusal Çeltik Günü kutlamaları #5

    Nepal de Ulusal Çeltik Günü kutlamaları #6

    Nepal de Ulusal Çeltik Günü kutlamaları #7

    Nepal de Ulusal Çeltik Günü kutlamaları #8

    Nepal de Ulusal Çeltik Günü kutlamaları #9

    Nepal de Ulusal Çeltik Günü kutlamaları #10

    Nepal de Ulusal Çeltik Günü kutlamaları #11

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