Nepal'de Ulusal Çeltik Günü kutlamaları

Çamurlu suda çeltik gününü kutlayan Nepallilerin neşeli anları objektiflere yansıdı.

Nepal'de çeltik ekiminin başlaması kutlandı.

Çeltik tarlalarında bir araya gelen insanlar, çamurlu suyun içinde oynadı.

ÇAMURLU SUDA KUTLADILAR

Bhaktapur şehri sakinlerinden bazılarının geleneksel kıyafet giydiği ve Ulusal Çeltik Günü kutlamasında son derece neşeli olduğu görüldü.

Çocukların da yer aldığı etkinlikte Nepalliler, kendilerini çamurlu suya bıraktı.

Festivalin, ayrıca Nepal'i ziyaret eden turistler arasında popüler olduğu belirtiliyor.