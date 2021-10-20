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    Nepal’i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor

    Nepal'de 3 gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e yükseldi.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 18:24
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    Nepal’i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor

    Nepal genelinde 3 gündür şiddetli yağış etkisini sürdürüyor.

    Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar bölgede sel ve heyelana neden oldu.

    CAN KAYBI 48'E YÜKSELDİ

    Ülkenin 77 bölgesinden 20’si sel ve heyelandan etkilenirken hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e yükseldi. 31 kişiden de haber alınamıyor.

    KAYBIN ARTMASINDAN ENDİŞELENİYOR

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Phanindra Mani Pokharel konuya ilişkin açıklamasında, bugüne kadar 23 kişinin de yaralanmasına neden olan sel ve heyelanda 31 kişiden ise haber alınamadığını söyledi. Can kaybının artmasından endişe eden yetkililer, 20 evin de kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

    Nepal’i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor #1

    Nepal’i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor #2

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