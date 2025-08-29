Netanyahu, Dürzi cemaatinin ruhani lideri Şeyh Muvaffak Tarif ile görüştü

İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef almaya devam ediyor.

Dürzilerin Süveyda'daki özerklik talebi Şam yönetiminde karşılık bulmayınca bölgede büyük bir çatışma patlak verirken Dürziler ile yakın ilişkiler kuran İsrail sürece dahil olmaya çalıştı.

İsrail, bu krizle beraber Suriye'nin başkenti Şam'a çok sayıda hava saldırısı düzenlerken, kriz, kısa sürede Şam yönetiminin müdahaleleri ile ateşkese bağlandı.

NETANYAHU, DÜRZİ LİDER İLE BİR ARAYA GELDİ

Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde Netanyahu, İsrail’deki Dürzilerin lideri Muvaffak Tarif'i ziyaret etti.

Netanyahu, burada yaptığı konuşmada Dürziler ile derin bir bağlarının olduğunu dile getirdi.

"ACİL OLARAK EYLEME GEÇMEMİZİ GEREKTİRİYOR"

Suriye'ye müdahalenin devam edeceğinin sinyalini veren Netanyahu, "Yahudiler ve Dürziler arasında derin bağlar var.

Bu derin bağ, acil olarak eyleme geçmemizi gerektiriyor. Suriye Dürzilerini koruyacağız." şeklinde konuştu.

3 ANA HEDEF SIRALADI

Netanyahu, İsrail'in eylemlerinin şu anda üç alana odaklandığını belirterek, "Suriye'nin Süveyda Eyaletindeki Dürzi toplumunu korumak,Golan Tepeleri'nden Şam'ın güneyine kadar silahsızlandırılmış bir bölge oluşturmak ve gıda, malzeme ve tıbbi yardım ulaştırılmasını sağlayacak bir insani koridor oluşturmak." ifadelerini kullandı.

İSRAİL VE DÜRZİ İTTİFAKININ DETAYLARI

İsrail'in bir kısmının, Süveyda kenti ile sınır komşusu olması ve Süveyda'da da Dürzilerin çoğunlukta bulunması üzerine İsrail, stratejik bir hamle uygulayarak Dürzilere destek verdiklerini öne sürüyor.

İsrail'in ana hedefinin ise Süveyda'yı özerk bir yapı ile Suriye'den koparmak olduğu belirtiliyor.