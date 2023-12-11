Netanyahu: Filistin yönetimi İsrail'i aşamalı olarak yıkmak istiyor İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin yönetiminin İsrail'i aşamalı olarak yıkmayı hedeflediğini iddia etti.

AA & Ensonhaber

İsrail, haftalar boyunca ev, okul, hastane, cami, kilise ayırt etmeksizin Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı.

Toplamda 7 gün süren insani aranın 1 Aralık'ta sona ermesinin hemen ardından Gazze'de saldırılar şiddetlenerek yeniden başladı.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 18 bin 205 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

"Filistin yönetimi İsrail'i aşamalı olarak yıkmak istiyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son olarak Dışişleri ve Güvenlik Komitesi toplantısında konuştu.

Netanyahu, "Hamas ile Filistin yönetimi arasındaki fark; Hamas'ın bizi burada ve şimdi, Filistin yönetiminin ise aşamalı olarak yıkmak istemesidir" dedi.

İsrail yönetimi bir taraftan Gazze'ye yönelik saldırılarının hedefinin Hamas'ı yok etmek olduğunu iddia ederken Netanyahu, son günlerde yaptığı açıklamalarda saldırıların ardından Gazze'nin kontrolünü Filistin Yönetimi'ne vermenin krize 'çözüm olmayacağını' savunmuştu.

Netanyahu, daha önce de Gazze'de işgal sona erdiğinde 'Filistin yönetiminin Gazze'ye dönmesine izin vermeyi planlamadığı' şeklinde açıklamalar yapmıştı.