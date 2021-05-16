Netanyahu, Filistin'e yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar konusunda başta ABD olmak üzere uluslararası desteğin arkalarında olduğunu, Gazze'ye saldırıların devam edeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını masaya yatırmak için savunma, istihbarat ve askeri yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Görüşmeden sonra basın açıklaması yapan Netanyahu, Gazze'ye yönelik operasyonun tüm kuvvetle devam edeceğini söyledi.

OPERASYONLARIN DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Netanyahu ayrıca, İsrail'in askeri operasyonlarla hedeflerine ulaşması için zamana ihtiyacının olduğunu kaydetti.

"ABD OLMAK ÜZERE BÜYÜK BİR DESTEK VAR"

Operasyonun zaman alacağını belirten Netanyahu, "En başında ABD olmak üzere büyük bir destek var. Uluslararası destek var ve biz de bunu kullanıyoruz." dedi.

Netanyahu, Gazze'de Hamas'a ait 1000 hedefin vurulduğunu, çok ciddi zararların verildiğini ancak hedeflerin henüz tamamen ortadan kaldırılmadığını kaydetti.