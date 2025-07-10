Netanyahu, Gazze'de 60 günlük ateşkesi değerlendirdi

İsrail ile Hamas arasında ateşkes görüşmeleri sürüyor...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin başkenti Washington'da İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya geldi.

Açıklama, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden geldi.

60 GÜNLÜK ATEŞKESİN SONUNDA GAZZE'YE SALDIRILARI BİTİREBİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Netanyahu görüşme sırasında esirler konusunun ABD Başkanı Donald Trump ve ekibiyle yapılan görüşmelerde kapsamlı şekilde ele alındığını ve tüm esirlerin serbest bırakılması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Netanyahu, İsrail'in Hamas'la varılacak 60 günlük ateşkes sonunda Gazze Şeridi'ne saldırıları bitirmeyi ve tüm esirlerin geri dönüşünü sağlamayı hedeflediğini aktardı.

İlk etapta 8, daha sonra 2 olmak üzere 10 sağ esirin serbest bırakılacağını söyleyen Netanyahu, neden baştan beri kapsamlı bir anlaşma yapmadınız sorusuna cevap olarak "Bunun başta mümkün olmadığını" ileri sürdü.

Netanyahu, son esirin ne zaman serbest bırakılacağına ilişkin tarih veremeyeceğini de belirterek serbest bırakılacak esirlerin kimler olacağına Hamas'ın karar vereceğini kaydetti.

İSRAİL'DEN DİKKAT ÇEKEN GAZZE ADIMI

Öte yandan İsrail'in bazı ülkelerin Gazze'nin yeniden inşası için kaynak aktarmaya başlamasına onay verdiği iddia edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail olası ateşkes sırasında bazı ülkelerin Gazze'nin yeniden inşası için kaynak aktarmaya başlamasına onay verdi.

Buna karşın İsrail, bu fonun tek kaynağının Katar olmaması, Suudi Arabistan ve BAE'nin de dahil olmasını şart koştu.

İsrail'in bu adımı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tamamen sona erdirme niyetinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedildi.