Netanyahu: İtirafçı olmam istenen bir affı kabul etmem

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avustralyalı TV sunucusu Erin Molan’ın YouTube programına katılarak ABD-İsrail ilişkileri ve aleyhindeki yolsuzluk davalarına dair soruları yanıtladı.

TRUMP'IN AF TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Netanyahu hakkında yolsuzluk davasında af talep etmesine ilişkin soruya yanıt veren Netanyahu, Trump’ı “çok açık sözlü ve doğrudan konuya giren biri” olarak nitelendirerek teşekkür etti. Af teklifini ise değerlendireceğini belirtti, fakat davayı “saçmalık” olarak nitelendirdi.

YOLSUZLUK SUÇLAMALARINI KÜÇÜMSEDİ

Netanyahu, eşiyle birlikte iki zengin iş insanından aldığı lüks hediyeler nedeniyle yargılanıyor. Haftada üç gününü mahkemede geçirdiğini belirten Netanyahu, suçlamaları örneklerle küçümseyerek, davayı “tamamen gülünç” olarak değerlendirdi.

"AFFI ASLA KABUL ETMEM"

Netanyahu, aleyhindeki davaların hem İsrail hem de ABD çıkarlarını olumsuz etkilediğini ifade etti. Rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılandığı davalarda affı asla kabul etmeyeceğini söyledi: “Bunu kesinlikle yapmam.”

MAMDANİ'YE ANTİSEMİTİZM SUÇLAMASI

New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Zohran Mamdani hakkında, Netanyahu, şehrin ilk Müslüman belediye başkanı olmasına rağmen açıklamaları nedeniyle antisemitizm ile suçladı. Mamdani’nin New York’a gelmesinden korkmadığını da ifade etti.