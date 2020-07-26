Netanyahu karşıtı gösteriler, İsrail geneline yayılıyor

İsrail Başbakanı'na istifa çağrısı yapan protestocular, ülkenin farklı bölgelerinde gösteri düzenledi.

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsiziliğin yüzde 20'yi aştığı İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı düzenlenen sokak gösterileri tüm hızıyla sürüyor.

Başta Batı Kudüs ve Tel Aviv olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde göstericiler, Netanyahu'nun istifası için sokaklara döküldü.

İSTİFA ÇAĞRISI

"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grubun çağrısı üzerine Batı Kudüs’te yer alan Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteride sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı atıldı.

Gösterinin yapılacağı caddeye çıkan yolları trafiğe kapatan polis, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

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"SUÇ BAŞBAKANI"

Siyah ve kırmızı renkli bayraklar taşıyan göstericilerden bazıları, İsrail Başbakanı'nı kastederek "suç başbakanı" yazılı tişörtler giydi.

İsrail polisi, göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.

Az sayıda Netanyahu taraftarı da yine Başbakanlık konutu önünde İsrail Başbakanı'na destek vermek için gösteri düzenledi.





İKİ GRUP ARASINDA BARİKAT

Polis, gerginlik yaşanmaması için iki grup arasına barikat kurdu. Bir gösterici, Filistin bayrağı taşıdığı için İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Siyah Bayraklılar Hareketi'nin Perşembe günü Batı Kudüs'te düzenlediği gösteriye polis müdahale etmiş, 5 göstericiyi gözaltına almıştı.