Netanyahu-Trump görüşmesinde Türkiye’nin Gazze planı masada

Gazze’ye gönderilmesi planlanan uluslararası güçte Türk askerinin yer alıp almayacağı konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüş ayrılığı sürüyor.

Trump’ın ateşkes kapsamında hazırladığı planda Gazze’ye konuşlandırılması öngörülen askeri güçler arasında Endonezya, Azerbaycan, Mısır ve Türkiye yer alırken, Netanyahu’nun Türkiye’nin Filistin topraklarında askeri varlık göstermesine kesin bir dille karşı çıkıyor.

İSRAİL MEDYASI: NETANYAHU ABD’YE “BAŞ AĞRILARIYLA” GİDİYOR

29 Aralık günü Trump ile Florida’da görüşme gerçekleştirecek görüşmeye ilişkin İsrail medyası, Netanyahu'nun ABD'ye "çok sayıda baş ağrısıyla" gittiğini belirtiyor.

Trump'ın Netanyahu'yu Gazze'deki anlaşmanın ikinci aşamasını uygulamaya zorlayacağı belirtiliyor. Gazze’deki ateşkes, yeni yönetim düzeninin kurulması, uluslararası askeri birlik ve Hamas’ın silahsızlandırılması konusunu ele alacak.

İSRAİL, TÜRK ASKERİNE KARŞI TUTUMUNU TRUMP’A AÇACAK

Türkiye’nin Gazze’ye asker göndermesini istemeyen İsrail görüşmede konuyu Trump’a yeniden açacağı söylenirken, Amerikalı yetkililerin, Ankara’nın sembolik veya dolaylı yollarla sürece dahil olabilmesi için bir formül bulmaya çalıştığı iddia edildi.

Yetkililer, sınırlı sayıda Türk askeri konuşlandırmasını, sivil bir varlığı veya Türkiye’nin ülkede ikamet eden bazı üst düzey Hamas yetkilileri ile Filistinli aktivistleri sınır dışı etmesini içeren bir düzenlemeyi içerebilir.

İSRAİL GERİ ADIM ATMIYOR, ABD KABUL EDEBİLİR

İsrailli Emekli Yarbay Amit Yağmur, Kanal14’e verdiği röportajında İsrail’in kesin bir şekilde Türkiye’yi bölgede istemediği ve ABD’ye karşı geri adım atmadığını belirterek, "İsrail geri adım atmıyor ve anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul etmeye meyilli. 'Yöntemi başarılı' deniyor, başarılı olup olmayacağını bilmiyorum.” dedi.

İSRAİL-GKRY-YUNANİSTAN HATTINDA IMEC VURGUSU

Yarbay Yağmur, Türkiye’ye karşı ittifak oluşturan İsrail GKRY ve Yunanistan’ın Hindistan’dan Avrupa’ya uzanan IMEC ekseninin başlatılması gerektiğini, İsrail’in Avrupa’ya açılan kapısını oluşturduğunu belirtti.

Yağmur İsrail’in ABD için Ortadoğu’da yeni bir mimari oluşturduğunu ifade ederek, "Bu, enerji eksenine vurgu yapan modern bir İpek Yolu biçimindeki yeni Orta Doğu: İsrail'den Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a ve oradan da tüm Avrupa'ya uzanan doğalgaz boru hatları” dedi.