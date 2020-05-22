Netanyahu’dan Filistin'e müzakere çağrısı

Netanyahu, Filistin Yönetimi’ni ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği sözde Orta Doğu barış planı çerçevesinde müzakereye çağırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudiler, şehrin İsrail tarafından işgal edilişinin 53. yılını düzenledikleri gösteri ve yürüyüşlerle kutladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bu kapsamda düzenlenen bir programa katıldı.

Netanyahu burada katılımcılara bir konuşma yaptı.

Netanyahu konuşmada, Filistinlilerle ABD’nin sözde Orta Doğu barış planı çerçevesinde müzakerelere hazır olduğunu ifade ettiği vurgulandı.

"MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

Netanyahu, hem kendisinin hem de hükümet ortaklarının ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan sözde barış planına bağlı ve bu plan çerçevesinde Filistinlilerle “barış görüşmelerine” hazır olduğunu kaydetti.

"İSRAİL'İN BÖLÜNMEZ BAŞKENTİ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni hükümetin "Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olarak kalması" temeli üzerinden müzakerelerde bulunacağını bildirdi.

Kudüs'ün İsrail tarafından işgal edilmesinin 53'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde bir konuşma yapan Netanyahu, Kudüs İsrail'in başkenti olarak kalacak ve bölünmeyecek" iddiasında bulundu.

Kutlamada, Netanyahu "Hükümetteki yeni ortaklarıma bu duruşumu yeniden duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN PLANI YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİMLERİNİ MEŞRU KILIYOR

ABD Başkanı Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.