Netanyahu'dan operasyon açıklaması: Zorlu ve uzun olacak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların süreceğini belirterek, “Operasyon uzun ve zorlu olacak. Biz buna hazırız” dedi.

İHA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 22’nci gününde devam ediyor.

İsrail Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bombardımanını yoğunlaştırırken, gözler bölgeye düzenlenmesi planlanan kara harekatına çevrildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında dün gece yoğunlaşan hava saldırılarının ardından operasyonun ikinci aşamasının başladığını söyledi.

"İsrail'in hedefi rehineleri evlerine geri getirmek"

İsrail’in hedefinin açık olduğunu belirten Netanyahu, “Hedefimiz, Hamas’ın askeri ve idari birliklerini yok etmek ve rehineleri evlerine geri getirmektir” ifadelerini kullandı.

Kara harekatını başlatma kararının savaş kabinesi ve güvenlik kabinesi tarafından oybirliğiyle alındığını vurgulayan Netanyahu, “Komutanlarımız ve askerlerimiz İsraillilerin arkalarında olduğunu biliyorlar” şeklinde konuştu.

Amalekliler ve İsrailoğulları arasında olan olayları hatırlatarak İncil’den alıntı yapan Netanyahu, “Hatırlıyoruz ve savaşıyoruz. Tek amacımız Hamas’ı mağlup etmek ve topraklarımızda varlığımızı sağlamak” ifadelerini kullandı.

İsrail’in tüm insanlık için mücadele ettiğini belirten Netanyahu, “Batıdaki ve Arap dünyasındaki müttefiklerimiz biliyorlar ki eğer kazanamazsak, sıradaki onlar olacak” dedi.

"Operasyonlar uzun ve zorlu olacak"

Netanyahu, ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Yunanistan ve diğer ülkelerin liderlerinin ziyaretlerine değinerek, “Açık bir mesaj getirdiler. Sizi destekliyoruz ve zaferinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki operasyonların uzun ve zorlu olacağını belirterek, “İlk aşama, Kara Kuvvetlerimizin güvenli bir şekilde içeri girmesine yardımcı olmak için büyük bir hava harekatı düzenlemek” dedi.

"Kazanacak olan biziz” ifadelerini kullanan Netanyahu, "Henüz yolun başındayız” açıklamasını yaptı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)