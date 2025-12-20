Netanyahu’dan Trump’a İran dosyası: Yeni saldırı planları masada iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD merkezli NBC News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Tel Aviv yönetimi, İran’ın balistik füze programını genişletmesi ve haziran ayında saldırıya uğrayan nükleer tesislerini yeniden inşa etme çabasını ciddi bir tehdit olarak değerlendiriyor.

İsrail’in öncelikli endişeleri arasında, İran’ın balistik füze üretim tesislerini yeniden ayağa kaldırması ve hasar gören hava savunma sistemlerini onarması yer alıyor.

TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİNİN ADRESİ: FLORİDA

Haberde, bu kaygılar doğrultusunda Netanyahu’nun, ay sonunda Florida’da yapılması beklenen görüşmede Trump’a İran’a yeniden saldırı düzenlenmesine yönelik seçenekler sunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Kaynaklar, Netanyahu’nun Trump’a, İran’ın balistik füze programının acil müdahale gerektiren bir tehdit olduğunu ve bunun yalnızca İsrail’i değil, ABD’nin çıkarlarının bulunduğu tüm bölgeyi tehlikeye attığını anlatmayı planladığını aktardı.

İRAN'IN TUTUMU İSRAİL'İN İSTEDİĞİNİ ALMASINA ENGEL OLABİLİR

Bu kapsamda Netanyahu’nun, ABD’nin doğrudan katılımı ya da askeri ve lojistik destek sağlayacağı farklı senaryolarla Trump’ı ikna etmeye çalışacağı ileri sürüldü. Ancak Tel Aviv yönetiminin, Tahran’ın müzakerelere yeniden başlama isteğini açıklamış olmasının, Trump’ı yeni saldırılara ikna etme sürecini zorlaştırabileceğinden endişe duyduğu da belirtildi.

Haberde ayrıca, İsrail’in haziran ayında İran’a yönelik saldırılar öncesinde ABD’ye dört ayrı askeri plan sunduğu iddia edildi. Buna göre Oval Ofis’te ele alınan seçenekler; İsrail’in tek başına saldırısı, İsrail saldırısına ABD’nin sınırlı desteği, ABD-İsrail ortak operasyonu ve ABD’nin tek başına saldırı düzenlemesi başlıklarını içeriyordu.

İddiaya göre Trump, bu seçenekler arasından “ortak operasyon” seçeneğini tercih etmişti. Netanyahu’nun Trump’a benzer seçeneklerle yeniden gitmesinin beklendiği ifade edildi.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ NASIL TIRMANDI

İsrail, Nisan ve Ekim 2024’te İran’a yönelik saldırılarda ülkenin hava savunma sistemlerini hedef almıştı. 13 Haziran’da ise İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar başlatılmıştı. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail’e destek veren ABD, 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki üç nükleer tesisine saldırı düzenlemişti. İran ise misilleme olarak 23 Haziran’da ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’nü hedef almıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında en az 627 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 binden fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı. İran’ın füze saldırılarına ilişkin İsrail tarafından yapılan açıklamada ise 28 kişinin öldüğü, 1272 kişinin yaralandığı bildirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran’da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.