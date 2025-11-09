Netanyahu'dan Türkiye toplantısı: Suriye ve Gazze’deki rolü ele alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'de Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de sağlanan ateşkeste garantör rol oynayan Türkiye’nin Gazze ve Suriye’deki rolünü değerlendirdi.

NETANYAHU'DAN, TÜRKİYE KONULU ZİRVE

Netanyahu, konuyu güvenlik kurmaylarıyla gerçekleştirdiği zirvede ele aldı.

İsrail’de ateşkesin ikinci aşamasında Gazze’ye konuşlanacak uluslararası istikrar gücüne Türkiye'nin katılımı tartışılıyor.

Tel Aviv yönetimi, Türkiye’nin Gazze Şeridi’ne yakın süreçte konuşlandırılması beklenen uluslararası istikrar gücüne asker göndermesine karşı olduğunu yinelemişti.

ABD yönetiminden ise Türkiye'nin Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılımını destekleyen açıklamalar gelmişti.

İSRAİL'İN TÜRKİYE HAZIMSIZLIĞI

İsrail hükümet sözcüsü Shosh Bedrosian ise bir gazetecinin sorusu üzerine, "Gazze'de Türk askerlerinin botları olmayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Türk askerlerine yönelik itirazları hakkında yöneltilen soruyu yanıtlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bu ayın başlarında Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen bir güvenlik konferansında, "Türkiye'nin bu süreçte yer alacağını" söylemişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Ankara'nın "yapıcı bir rol" üstlenebileceğini belirterek, Washington'un "İsrail topraklarına yabancı asker konuşlandırılması konusunda" Tel Aviv'e herhangi bir baskı yapmayacağını ifade etmişti.