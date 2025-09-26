Netanyahu'nun BM’deki konuşması hoparlörle Filistinlilere dinletilecek

Soykırımcı İsrail devletinin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bugün 16:00'da (TSİ) Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşması bekleniyor.
İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Başbakanlık Ofisi, İsrail ordusundan Gazze Şeridi'ne hoparlörler kurulmasını istedi.
FİLİSTİNLİLERE DİNLETİLECEK
İsrail ordusu ve Başbakanlık Ofisi'nin konuya ilişkin soruları yanıtlamayı reddettiği belirtilen haberde, Netanyahu'nun BM'deki konuşmasının, Gazze'deki Filistinlilere çeşitli noktalara kurulacak hoparlörlerden dinletileceği kaydedildi.
Gazze'deki kara unsurlarının Filistinlilerin yaşadığı bölgelerin uzağında konuşlandırıldığına, fakat hoparlörleri kurmak için bu bölgelere yaklaşmak zorunda kalacaklarına işaret edildi.