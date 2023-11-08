Netanyahu'nun Gazze algısı: Bölgesel değil, küresel savaş Orta Doğu'nun tamamının tehlikeye düşebileceğini savunan Netanyahu, "Sırada Avrupa olacak" dedi.

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ensonhaber.com

İsrail ordusu Gazze'yi bombalarken Tel Aviv yönetimi, kendisine yöneltilen tepkileri savuşturmaya çalışıyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaşı farklı perspektiften okuma girişimi, bu durumun yeni bir örneğini oluşturuyor.

Gazze'ye saldırıların "küresel savaş" olduğunu iddia eden Netanyahu, başarılı olamazlarsa bir sonraki hedefin Avrupa olacağını öne sürdü.

Netanyahu'nun iddiaları

Barış çabalarının başkaları tarafından baltalandığını savunan Netanyahu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Orta Doğu'yu ve dünyayı karanlık çağa götürmek istiyorlar. Barışa yönelik her türlü ilerlemeyi baltalamaya, raydan çıkarmaya çalışıyorlar.

"Arap komşularımızla ilerlemeyi bozmak istiyorlar"

İsrail, birçok Arap ülkesiyle anlaşmalar imzalayarak ilişkileri normalleştirdi.

Netanyahu, yaşananların, "Arap komşularıyla barış anlaşmalarında elde edilen ilerleme ve vaatleri sekteye uğratmak"la ilgili olduğunu ileri sürdü.

"Orta Doğu'nun tamamını tehlikeye atacaklar"

İsrail Başbakanı, "Güçlü olmaya devam ederlerse, yenilmezlerse, bu süreci raydan çıkaracaklar. Orta Doğu'nun tamamını tehlikeye atacaklar." şeklindeki görüşünü paylaştı.

"Sırada Avrupa olacak"

"Orta Doğu terör eksenine düşerse, sırada Avrupa olacak" diye konuşan Netanyahu, şunları anlattı: