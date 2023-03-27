Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden alması İsrail sokaklarını karıştırdı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından protestoların dozu daha da yükseldi.

AA

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran, yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuş, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin yargının bazı yetkilerini Meclis'e devretmeye yönelik hamleleri Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un taraflara 'iç savaş' uyarısı yaparak sunduğu alternatif tasarı da iktidar tarafından reddedilmişti.

İsrail ordusunda savaş pilotları, denizaltı subayları, siber güvenlik uzmanları, özel kuvvetler gibi birimlere bağlı binlerce yedek asker, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini uygulaması durumunda görevlerine devam etmeyeceklerini veya eğitimlere katılmayacaklarını açıklamıştı, İsrail'de iç ve dış istihbarat teşkilatları, diğer güvenlik kurumlarının çalışanları da yaptıkları açıklamalarla hükümetin yargı düzenlemelerine karşı itirazlarını duyurmuştu.

Devam eden tartışma ve tepkilere rağmen 'yargı reformu 'kapsamındaki 'başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran' yasa tasarısı 23 Mart'ta Meclis'ten geçmişti.

Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığı belirtildi.

Gallant'ın yerine kimin atandığı veya başka detay paylaşılmadı.

Savunma Bakanı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısı yapmıştı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrı yapmıştı.

Savunma Bakanı, "Ülke içindeki ayrılık, İsrail ordusuna ve savunma teşkilatına derinlemesine nüfuz etti. Bu, İsrail'in güvenliğine yönelik açık ve büyük bir tehdittir. Buna izin vermeyeceğim" demişti.

Muhalefetten tepki, sokaklarda protesto

Ana muhalefet lideri eski Başbakan Yair Lapid, Savunma Bakanı'nın görevden alınması üzerine 'Netanyahu'nun İsrail için artık bir tehdit oluşturduğunu' söyledi.

İsrail basını, Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekili ve bakanların evlerinin çevresinde protestolar düzenlendiğini geçti.

Hükümetin yargı düzenlemesine karşı çıkan yüzlerce gösterici ellerinde İsrail bayraklarıyla başkent Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nu çift yönlü trafiğe kapattı.