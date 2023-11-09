Netanyahu'nun sözcüsü, kurgu videoyla Gazze'deki ölümlerin yalan olduğunu iddia etti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman, Gazze'de yaşanan saldırıları göstermek için çekilen sanatsal bir video klibi paylaşarak, Gazze'deki ölümlerin gerçek dışı olduğunu savundu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

İsrail, 7 Ekim'deki Hamas baskınından beri Gazze'de adeta soykırıma girişti.

34 gündür yaşanan katliamla ilgili binlerce görüntü dünya basını tarafından servis edilirken, İsrail'in yalanlar üzerine kurduğu propaganda makinesi durmuyor.

Netanyahu'nun sözcüsü, "ölümler kandırmaca" dedi

Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Gazze'deki ölümlerin "kandırmaca" olduğunu öne sürdü.



Gendelman, bu iddiası için, Lübnanlı bir yönetmenin çektiği ve İsrail'in Filistin'deki kanlı saldırılarını sanatsal görüntülerle tasvir eden ve farkındalık yaratmayı amaçlayan video klibini ve klibin sahne arkası görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, sağlık ekiplerinin sedye üzerinde yaralı Filistinli bir kıza müdahale ettiği, sonrasında sahne arkası görüntülerde çekimin bitmesinin ardından küçük kızın film ekibiyle gülümseyerek poz verdiği anlar görülüyor.

"Filistinliler, dünyayı kandırıyor"

Bu görüntüleri, dünya kamuoyunda Filistin'de olup bitenler konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir video klipten olduğuna değinmeden paylaşan Gendelman, "Filistinliler uluslararası medyayı ve kamuoyunu kandırıyorlar. Buna kanmayın." ifadelerini kullandı.

Gendelman, Filistinlilerin "kameralar önünde yaralı numarası yaptıklarını" iddia etti.

Video, Lübnanlı yönetmen tarafından Lübnan'da çekilmişti

Lübnanlı yönetmen Mahmud Remzi'nin Lübnan'da çektiği klibin orijinalinde, Gazze'de yaşanan katliamlar sanatsal olarak tasvir ediliyor.

Klipte, Filistin bayrakları taşıyan protestocu bir grup ve sedye üzerinde yaralanmış küçük bir kızın yanı sıra, sanatsal özellik katması açısından keman, konfeti ve balonlar yer alıyor.

Sosyal medya kullanıcıları da dezenformasyonda bulunduğu için Gendelman'ın paylaşımına tepki göstererek video klibin orijinal halini paylaşarak İsrailli sözcüye yanıt verdi.