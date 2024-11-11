Netanyahu'nun yolsuzluk davası için mahkeme günü belirlendi

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında 2019 yılında yolsuzluk davası açılmıştı.

Davaya ilişkin yeni bilgileri, The Times of Israel gazetesi paylaştı.

Gazeteye göre, savcılık makamının bu yılbaşında dinlenmesinin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs’teki mahkeme, 2 Aralık'ta Netanyahu'nun ifadesini alacak.

HAFTALAR SÜREBİLİR

2 Aralık'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesinde ifade verecek Netanyahu'ya ilişkin haberde yer verilen bilgiye göre, hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası bulunan Netanyahu’nun ifade verme sürecinin haftalar sürmesi bekleniyor.

NETANYAHU, ERTELEME TALEBİNDE BULUNDU

The Times of Israel gazetesinin haberine göre Netanyahu’nun avukatları, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a saldırılarının Başbakan'ın davaya hazırlanmasını imkansız hale getirdiğini öne sürerek Doğu Kudüs Bölge Mahkemesinden ifadesinin alınmasının iki buçuk ay ertelenmesini talep etti.

Habere göre, avukatların mahkemeye sunduğu dilekçede, Netanyahu’nun ifadeye hazırlanması için verilen sürede meydana gelen bir dizi “güvenlik olayının” hazırlıkları "imkansız" hale getirdiği bildirildi.

"KAMU ÇIKARINA ZARAR VERMEYECEĞİ" İDDİA EDİLDİ

Gazze’ye ve Lübnan’a yönelik saldırılarda yaşanan olaylara atıfta bulunulan dilekçede, söz konusu gelişmelerin “Başbakan'ın ifade vermeye hazırlanması için ayrılan zaman dilimlerinin çoğunun acil güvenlik veya diplomatik ihtiyaçlar nedeniyle iptal edilmesine neden olduğu” aktarıldı.

Ayrıca dilekçede, "Bu küçük gecikmenin savunmanın (Netanyahu'nun) ifadesine uygun şekilde hazırlanmasını sağlayacağı ve kamu çıkarına zarar vermeyeceği" öne sürüldü.

Öte yandan, mahkemenin 13 Kasım Çarşamba günü erteleme talebini görüşeceği açıklandı.

HAKKINDA 3 AYRI YOLSUZLUK DOSYASI BULUNUYOR

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını istemişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması, 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

276 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE MALİ İMTİYAZ

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch’in sahibi olduğu “Bezeq” isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan “Walla News” adlı internet sitesinde, Netanyahu Ailesi'nin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu’ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber’i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek yer alıyor.

YETERLİ DELİL OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer’dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı öne sürülüyor.

İddianamede hediyelerin Netanyahu’ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu bildiriliyor.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu’nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Öte yandan, yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ederek iddiaları kabul etmiyor.