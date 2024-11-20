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Haber Merkezi

İsrail'de savaşa ilişkin değerlendirme yapmak için kürsüye gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tepkilerin odağı oldu.

İsrail Meclisi'nde (Knesset) İsrail ordusunun Gazze’de, sivil ayırt etmeksizin düzenlediği saldırılardan bahseden Filistin asıllı İsrail Meclisi üyesi Ayman Odeh, Netanyahu'yu eleştirdi.

"SİSTEMİN GAZZE'DE 17 BİN 385 BEBEK ÖLDÜRDÜ"

İsrail saldırılarında henüz yeni doğmuş ikiz bebeğini ve eşini, doğum belgesini almaya gittiği esnada düzenlenen saldırıda kaybeden Muhammed Ebu el-Kumsan’ın hikayesini anlatan Odeh, “Gazze'de sisteminizin öldürdüğü 17 bin 385 bebek var; bunların 825'i bir yaşın altında.” dedi.

"30 YILDIR BARIŞIN SERİ KATİLİSİN"

Netanyahu’ya Gazze öldürülen sivil, kadın ve çocuklara ilişkin sert eleştiriler yönelten Odeh, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gazze'de 35 bin 55 yetim bebek var. Hepsinin kanı peşinizi bırakmayacak ve yine de küstahlığınızla Uluslararası Ceza Mahkemesinde nasıl suçlandığınızı merak edeceksiniz. Binyamin Netanyahu senin düşüncen nedir? Düşüncen nedir? 30 yıldır barışın seri katili oldun.

YAKA PAÇA DIŞARI ATILDI

Konuşması meclis başkanı tarafından yarıda kesilen Odeh, Netanyahu'nun talimatıyla Knesset’te bulunan güvenlikler tarafından kürsüden yaka paça uzaklaştırıldı.