Netanya'nun 2001 yılında Filistin'i işgal planı: ABD'nin yüzde 80'i bizi destekliyor... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2001 yılında gizli çekilen bir görüntüsünde Filistin'e büyük saldırı hazırlıklarında olduğu kaydedilirken ABD'nin desteğinden emin oldukları görüntülendi.

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ensonhaber.com

İsrail-Gazze hattında günün ilk ışıklarıyla başlayan savaş tüm şiddetiyle sürüyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etti.

Karşılıklı çatışmalar devam ederken, iki ülke de ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Öte yandan dünyanın birçok noktasında İsrail'e karşı tepkiler yağarken desteğini açıklayan bir ülke Amerika oldu.

"Öyle bir bedel ödemeliler ki yaraları asla saramamalılar"

Savaş devam ederken Binyamin Netanyahu'nun gizli çekilen bir görüntüsü gündeme geldi.

Netanyahu konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

Öyle bir bedel ödemeliler ki yaraları asla saramamalılar. Şu ana kadar böyle bir bedel ödetebilmiş değiliz.



Filistin yönetimine topyekun bir saldırı. Sonrasında her şeyin yok olup gideceğine inanacaklar. Her şeylerini yerle bir edecek bir korku. Onlara yaşatmamız gereken tam olarak bu.

"ABD’yi kolayca yönlendirebilirsiniz"

Netanyahu'nun açıklamalarının ardından yakınından bir kişi "Bunu yaptığımızda dünya bizi saldırganlıkla suçlamaz mı ki?" sorusunu yöneltmesine de şu ifadelere yer verdi:

Dünya, kendimizi savunduğumuzdan başka hiçbir şey söyleyemez. Dünyanın tepkisinden kormuyorum.



Özellikle Amerikaya’yı çok iyi tanırım. ABD’yi kolayca yönlendirebilirsiniz, istediğin tarafa çekebilirsin. Amerikalılar bize hiçbir sorun çıkarmayacaklar.

ABD, İsrail ilişkisi

Savaşın ilk günlerinde Netanyahu ile göreşen Biden İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü operasyonu desteklediği ifade edildi.

Biden, Netanyahu ile son görüşmesinde Gazze'den ayrılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının bir an önce güvenli şekilde çıkışlarını ele aldı.

ABD Başkanı Biden, görüşmede, Gazze'ye insani yardım akışı ve buradaki sivillerin korunması mevzusunun öneminin altını çizdi.