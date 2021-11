Netflix 'Game' platformu kurdu

Dünyaca ünlü yapım şirketi Netflix, bugünden itibaren, dünyanın her yerindeki üyelerine oyun oynamaya imkanı sunacaklarını açıkladı.

Merkezi Kaliforniya'da bulunan yapım şirketi Netflix yeni bir girişimde bulundu.

Dünya genelinde 213,6 milyon abonesiyle çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, oyun sektörüne de adım attı.

NETFLIX, ÜYELERİNE OYUN OYNAMA İMKANI SUNACAK

Platformdan yapılan açıklamaya göre; bugünden itibaren, dünyanın her yerindeki Netflix üyeleri Stranger Things 1984 (BonusXP), Stranger Things 3: The Game (BonusXP), Shooting Hoops (Frosty Pop), Card Blast (Amuzo & Rogue Games) ve Teeter Up (Frosty Pop) adlı beş Android mobil oyunu telefonlarından oynama imkanı bulabilecek.

"OYUN ARŞİVİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Netflix Games ile eğlenceyi mobile de taşıyacaklarını belirten Oyun Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mike Verdu, "Tüm üyelerimize hitap edecek bir oyun arşivi oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Netflix üyelerinin erişebileceği Netflix Games'te reklamlar, ekstra ücretler veya uygulama içi satın alımlar yer almayacak ve Netflix oyunlarına şu anda Android cihazlardan erişilebilecek.

"BÜTÜN OYUNLARDA İNTERNET GEREKLİ DEĞİL"

Aynı hesapla birden fazla mobil cihazdan oyun oynanabileceğini belirten Netflix, "Üyeler, aynı hesapla birden fazla mobil cihazdan oyun oynayabilecek. Olur da cihaz sınırını aşarsanız sizi bilgilendireceğiz ve böylece gerekirse yeni bir cihazda oynayabilmek için kullanılmayan cihazlardaki oturumunuzu kapatabilecek veya bu cihazları Netflix.com adresi üzerinden uzaktan devre dışı bırakabileceksiniz.

Ayrıca oyunlarımızı çevrimdışı oynayabilirsiniz. Sadece aralarından bazıları için internet bağlantısı gerekebilir" notunu düştü.