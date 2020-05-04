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Halk, sıcak havayı fırsat bilerek plajda güneşin tadını çıkardı.

New Jersey, ABD'de koronavirüsten en fazla etkilenen New York'un ardından ikinci eyalet konumunda bulunuyor.

Ülkede salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalarda normalleşmeye gidiliyor.

Bu kapsamda New Jersey'de kapalı olan sahil ve parklar eyalet valisi Phil Murphy'nin duyurusuyla açıldı.

New Jersey plajlarında sosyal mesafeli güneşlendiler FOTO

GÜNEŞİ GÖREN HALK, PLAJA KOŞTU

Pazar günü sıcak havayı fırsat bilen halk, Long Branch'taki Ocean plajında güneşin tadını çıkardı.

Halkın, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek plajlarda güneşlendiği görüldü.

New Jersey plajlarında sosyal mesafeli güneşlendiler ViDEO