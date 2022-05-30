Metro istasyonunda yolculardan biri, cinsel saldırı suçlamasıyla saldırıya uğradı.

Olayların eksik olmadığı New York metrosu, yine saldırı haberiyle gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Asyalı olduğu belirtilen bir kişi, trende bir kadını taciz ettiği iddiasıyla saldırının hedefi oldu.

Diğer yolcuların hedefi oldu

Manhattan'da Fulton Street metro istasyonunda yaşanan olayda, söz konusu kişinin, başka biri tarafından tutulduğu görüldü.

Yolcuyu cezalandırmak isteyenlerden birinin tokat attığı anlar kameraya yansıdı. Diğerinin ise yumruklarla defalarca saldırdığı görüldü.

Saldırı anını kaydettiler

Öte yandan saldırıya uğrayan yolcunun, Asyalı olduğu gerekçesiyle hedef alınmış olabileceği belirtilirken, nefret suçunun işlenmiş olabileceği ihtimaline dikkat çekildi.

New York Post'un haberine göre, polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırı anı kameraya yansıdı.

New York metrosunda Asyalı adama yumruklu saldırı ViDEO