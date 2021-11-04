New York sokaklarında çöp dağları

Aşı zorunluluğu nedeniyle bin 500'e yakın temizlik işçisinin ücretsiz izne çıkarıldığı New York'ta, sokaklarda çöp dağları oluştu.

ABD'de New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, belediye çalışanlarının en az bir doz aşı yaptırmazsa maaşları kesilerek ücretsiz izne çıkarılacaklarını açıklamıştı.



29 Ekim'de devreye giren aşı zorunluluğuna uymayan yaklaşık 9 bin belediye çalışanı ücretsiz izne çıkartıldı.

Devreye giren kuralla birlikte şehirde personel krizi başladı.

BİN 500'E YAKIN İŞÇİ İZNE AYRILDI

Şehirdeki 7 bin 200 temizlik işçisinin yaklaşık bin 440'ü, yani yaklaşık yüzde 20'si aşı zorunluluğu nedeniyle izne ayrıldı.

Personelin izne ayrılmasının ardından pazartesinden bu yana toplanamayan çöpler birikti.

ÇÖP DAĞLARI

Sokaklarda adeta çöp dağları oluştu.

New York'ta temizlik haricinde itfaiye personeli sıkıntısı da yaşanıyor.

11 bin itfaiyecinin yüzde 23'ü hala aşılanmadı ve çok azına dini veya tıbbi muafiyet verildi.