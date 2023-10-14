New York Times: ABD, Arap ülkelerinin İsrail'e tepkisini sınırlamaya çalışıyor ABD basını, bölge ülkelerini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Blinken'ın amacını paylaştı.

ensonhaber.com

Gazze'de sivillerin öldürüldüğü saldırılarda ABD'den İsrail'e destek mesajları peş peşe geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e düzenlediği ziyarette mevkidaşı Eli Cohen, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

Blinken, burada yaptığı açıklamada, "İsrai'in arkasındayız." mesajı verdi.

ABD'nin Orta Doğu'da tepkileri durdurma girişimi

New York Times gazetesi, bölgedeki diğer ülkeleri de ziyaret programına alan Blinken'ın, İsrail'e Arap ülkelerinden gelecek tepkileri dindirmeyi amaçladığını yazdı.

Blinken'ın, üst düzey Amerikalı diplomat olarak en yoğun yolculuğunu gerçekleştirdiği belirtilerek, İsrail'i desteklemek için 4 gün içinde Orta Doğu'da en az 7 ülkeye seyahat edeceği kaydedildi.

"Tepkileri sınırlamaya çalışıyor"

Haberde, "Arap ülkelerinin tepkilerini sınırlamaya çalışıyor. Bu, yıkıcı İsrail saldırıları yaklaşık bin 900 Filistinliyi öldürdüğü için kolay bir iş değil." denildi.

Amerikalı Bakan'ın, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılmasını durdurmayı hedeflediğine de dikkat çekildi.

Ziyaret ettiği ülkeler

Cuma günü Ürdün, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Blinken'ın listesinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da olduğu aktarıldı.

Blinken'ın ziyaretlerinin, İsrail-Filistin çatışmasının uzun yıllardan beri görülmeyen düzeye ulaştığı dönemde gerçekleştiği ifade edilerek şöyle denildi:

Bu, Başkan Biden'ın Ukrayna'yı savunmaya ve Çin'e karşı koymaya odaklanan dış politikası için sayısız yeni zorluk teşkil ediyor.



Biden ve Blinken, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki eylemlerini büyük ölçüde desteklediği ve bölge ülkelerinin de aynısını yapması gerektiği mesajını net bir şekilde vermeyi amaçlıyor.

Blinken: İsrail'in kendini savunma hakkı var

Katar'ın başkenti Doha'da konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın "İsrail'in halkını savunma hakkı ve hatta yükümlülüğü var." şeklindeki ifadeleri hatırlatıldı.

Blinken'ın doğrudan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da "Her zaman sizin yanınızda olacağız." mesajını ilettiğine işaret edildi.