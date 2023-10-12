ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Yahudi olarak buradayım, İsrail'in arkasındayız Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "Biz her zaman yanınızda olacağız" dedi. ABD'li Bakan, kimsenin İsrail'e saldırmaması gerektiğini söyledi.

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AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'i ziyaret etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Blinken, Washington'ın Tel Aviv yönetimine açık desteğini ifade etti.

"Bir Yahudi olarak da buradayım"

Ortak basın toplantısında konuşan Blinken, "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım." dedi.

Blinken, İsrail'e yardım etmek için binlerce yedek askerin seferber edildiğini söyledi ve İsrail halkını "cesaretinden dolayı" tebrik etti.

"Güçlü olabilirsiniz ama..."

Amerikalı Bakan, "İsrail'e net bir mesaj getirdim." dedi ve ekledi:

Kendinizi savunabilecek kadar güçlü olabilirsiniz. Ancak ABD var oldukça hiçbir zaman bunu yapmak zorunda kalmayacaksınız çünkü biz her zaman yanınızda olacağız.

"İsrail'in arkasında ABD var"

Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz'ın "acil durum hükümeti" kurulması konusunda anlaşmaya varmasını da memnuniyetle karşıladıklarını belirten Blinken, ABD'nin İsrail'e gerekli yardımları her zaman sağlayacağını ve Kongre'de de buna yönelik büyük bir destek olduğunu söyledi.

Blinken, "Başkan Biden'ın dün yaptığı uyarıyı bir kez daha yeniliyorum." derken şöyle konuştu:

İsrail'e saldırmak için şu anki krizi kullanmak isteyen devlet ya da devlet dışı aktörler, bunu yapmayın. İsrail'in arkasında ABD var.

"Hamas'ın Filistin halkını temsil etmediğini biliyoruz"

İsrail-Filistin çatışmasında 36 ülkeden insanın kaybolduğunu ya da öldüğünü kaydeden Blinken, şu ifadeleri kullandı:

Hamas'ın Filistin halkını ya da onların eşitlik, güvenlik, özgürlük, adalet ve onur içinde yaşama isteğini temsil etmediğini biliyoruz.



Biz insan hayatı ve onuruna değer veriyoruz. Bu nedenle sivillere zarar gelmesini önlemek için mümkün olan her önlemi almak çok önemlidir.



Bu nedenle her masum canın, her inançtan ve milletten sivilin ölümünden dolayı yas tutuyoruz.

İsrail'de "bebeklerin öldürüldüğüne" dair asılsız iddiaları gündeme getirdi

Öte yandan Blinken, basın toplantısında, İsrail'de bebeklerin ve çocukların öldürüldüğüne dair asılsız iddiaları yine gündeme getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden da bu iddiaları dile getirmiş, Beyaz Saray'dan ise konuya ilişkin izahat gelmişti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın "(İsrail'de) teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine" ilişkin iddialarının, medyadaki haberlere ve İsrailli yetkililerin iddialarına dayandığını açıklamıştı.

Netanyahu: ABD bizden yana

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Blinken'ın ziyaretinin "ABD'nin İsrail'e eşsiz desteğinin" bir diğer somut örneği olduğunu vurgulayarak, "ABD bizden yana." diye konuştu.

"Hamas'a karşı savaşlarında" Başkan Joe Biden ve ABD halkına destekleri için teşekkür eden Netanyahu, hiçbir ülke liderinin Hamas'la görüşmemesi çağrısında bulundu.

"Uluslararası oluşumlardan dışlanmaları gerekir." diyen Netanyahu, Hamas'a destek verenlere yaptırım uygulanmasını istedi.

Blinken, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Öte yandan Blinken, İsrail ziyareti kapsamında İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile de bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Blinken ve Cohen'in bir araya geldiği ve Cohen'in Blinken'a ABD'nin İsrail'e desteğinden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

İsrail-ABD ilişkilerinin son yıllarda güçlendiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail halkı ABD'nin bu zor zamanlardaki desteğini her zaman hatırlayacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, görüşmede "teröre karşı işbirliği" mesajı verildiği aktarıldı.