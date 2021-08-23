New York Times: Çin, Afganistan'daki boşluğu doldurmaya hazır

ABD'nin ardından Pekin yönetiminin Afganistan hamlesini aktaran gazetenin makalesinde, "Çin, Afganistan'da etkili dış oyuncu olmaya hazır" denildi.

ABD'nin Afganistan'dan ayrılma kararı, Taliban'ın hızlı ilerleyişiyle birlikte yeni bir boyut kazandı.

Taliban, başkent Kabil'in kontrolünü ele alırken, ABD basınından New York Times gazetesi, Afganistan'da oluşan boşluğa dikkat çekti.

ÇİN'DE GÖZLER AFGANİSTAN'A ÇEVRİLDİ

Çin ordusunun uluslararası güvenlik konusundaki stratejik düşüncesi alanında uzman Zhou Bo tarafından kaleme alınan makalede, Çin'in Afganistan'daki boşluğu doldurmaya hazır olduğu belirtildi.

Makalede, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin hızı ve kapsamının Batı'da neyin yanlış gittiğine ve 20 yıllık savaşın harcanan milyarlarca doların ardından nasıl bu kadar aşağılayıcı şekilde sona erebileceğine dair bir iç gözleme sebep olduğu kaydedildi.

"ABD'NİN ARDINDAN BOŞLUK OLUŞTU"

"Ancak Çin ileriye bakıyor." ifadesine yer verilerek, Pekin yönetiminin acele bir şekilde çekilme kararı alan ABD'nin ardından Afganistan'da oluşan boşluk konusunda istekli olduğuna vurgu yapıldı.

Çin'in Taliban'ı Afganistan'ın yeni hükümeti olarak henüz resmen tanımadığı, fakat Pekin'den yapılan açıklamada, "Afgan halkının kendi geleceğini bağımsız olarak belirleme hakkına saygı duyuyoruz. Afganistan ile dostane ve iş birliğine dayalı ilişkiler geliştireceğiz." şeklindeki ifadelere yer verildiği anımsatıldı.

"AFGANİSTAN'DA ETKİLİ OYUNCU OLMAK İSTİYORLAR"

Yazıda, "Buradaki mesaj açık: Pekin, Taliban ile daha yakın bir ilişki geliştirme konusunda çok az endişe duyuyor ve ABD tarafından neredeyse tamamen terk edilmiş bir Afganistan'da kendisini en etkili dış oyuncu olarak göstermeye hazır." denildi.