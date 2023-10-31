New York Times: İsrail karadan kıskaç operasyonuna başladı! Kara operasyonunun gizli tutulduğunu analiz eden New York Times, aslında harekatın cuma akşamı başladığını ve bilinçli olarak büyük bir operasyona girişmediğini belirtti.

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Orta Doğu 25 gündür kana bulanıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları her geçen gün artarken, ölü sayısı ise 9 bine yanaştı.

Gündemdeki bir diğer konu ise İsrail’in kara operasyonu.

İsrail ordusu, saldırının ilk anlarından itibaren kara operasyonunu kapsamlı bir şekilde başlatacağını vurguladı.

Bir diğer yandan İsrail’in kara operasyonu masalarda tartışılmaya başlandı.

"Aslında kara operasyonu başladı"

Bu kapsamda New York Times da bir analizi ele aldı.

Analize göre İsrail’in kara operasyonu aslında cuma günü başladı.

İsrail ordusu bilinçli olarak operasyonu küçük çaplı olarak faaliyete geçirdi.

"Kıskaç operasyonu"

Aynı zamanda İsrail’in hem kuzeyde hem de güneyde Hamas’ı kıskaç operasyonu ile avlayacağı ifade ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze sınırına askerlerin girdiğini kabul etse de sahadaki durumu işgal olarak tanımlamaktan kaçınıyor.

"İsrail'in bile ufak bir grubu neler olduğunu biliyor"

NY Times’a konuşan savaş uzmanı Andreas Kreig, “Her şey karanlıkta gerçekleşiyor. İsrail’in içinde bile sadece ufak bir grup neler olduğundan haberdar.” dedi.

Bu stratejik hamlelerden biri, Hamas’ı İsrail’in bir sonraki adımları konusunda bilgisiz bırakmak. İsrail askerlerinin yeraltı tünelleriyle dolu Gazze’de Hamas ile minimum düzeyde çatışmaya girmesi planlanıyor. Bu gizem perdesi İsrail’e zaman da kazandırabilir.

Ayrıca hem içeride hem de dışardan gelecek baskıyı da azaltabilir.

"Savaş sadece uçak ve tanklarla yapılmıyor, psikolojik savaş aynı anda yaşanıyor"

Bir dönem İsrail istihbaratının bir numaralı ismi olan General Amos Yadlin'in şu cümleleri gündeme geldi;

Modern savaş sadece tanklar ve uçaklar yapılmıyor. Aynı zamanda siber, psikolojik ve bilgi savaşları da aynı anda yaşanıyor.

Hamas savaşçılarının yeraltına çekilmesi hedeflendi

İsrail ordusu cuma günü Gazze’yi karartarak, internet ve telefon hizmetini kesip yoğun bir bombardımana tutmuştu.

Kreig’e göre bu hareket ile Hamas savaşçılarının yer altına çekilmesi hedeflendi.

Hemen sonrasında ise İsrail zırhlıları ve az sayıda elit birlikleri ile Gazze’ye doğru ilerledi.

Ancak cumartesi günü İsrail Başbakanı Netanyahu operasyonun ikinci aşamasının başladığını resmen açıkladı.

Hem Hamas hem de İsrail ordusu çatışmalara ilişkin sınırlı görüntüler paylaşıyor. İki tarafın görüntülerinde de öne çıkan ortak nokta ise karada çatışmaların az sayıda yaşanması.

İsrail Hamas'ı kıskanç altına almayı planlıyor

İsrail hem Sderot'un karşısındaki Beyt Hanun'dan hem kuzey Gazze'nin güney bölgesinden iki ayrı zırhlı birliği harekete geçirdi. Amaç Hamas militanlarını kıskaç altına alarak Gazze'nin kuzeyini terk etmelerini engellemek.

Daha sonra uzun bir savaş dönemi başlayacak. İsrail her düzeyde Hamas'ı yok edeceğini defalarca tekrar etti.

Uzmanlara göre ise İsrail ordusu bu arzusuna asla ulaşamayabilir.

Dr. Krieg, "Asıl sınav İsrail kuvvetleri Gazze'ye girdiğinde başlayacak. Henüz durumların oldukça pisleştiği şehir savaşı aşamasına gelmedik." ifadelerini kullandı.