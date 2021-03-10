New York Valisi Andrew Cuomo hakkında dördüncü cinsel taciz iddiası

Kimliği açıklanmayan bir kadın, Vali Cuomo'nun kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu iddia etti.

New York Valisi Andrew Cuomo hakkındaki taciz iddiaları bitmek bilmiyor.

ABD'de bir kadın daha Cuomo'nun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

"Times Union" gazetesinde yer alan habere göre, kimliği açıklanmayan bir kadın, 2020 sonlarında Cuomo'nun kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürdü.

YENİ TACİZ İDDİASI

Söz konusu kadın, olayın çalışmak için çağrıldığı valilik konutunda gerçekleştiğini belirtti.

Haberde, iddianın bir yetkili tarafından da teyit edildiği bilgisine yer verildi. Böylelikle Vali Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasında bulunan kadınların sayısı 4'e çıktı.

CUOMO HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI

New York Valisi Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat 2021'de "Medium" adlı internet sitesinde yayınladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki Vali'nin geçen baharda kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

33 yaşındaki fotoğrafçı Anna Ruch, New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.

AZLİ İÇİN TASARI HAZIRLANDI

Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının "istenmeyen flört" olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek özür dilemiş ancak istifa etmeyi düşünmediğini ifade etmişti.

New York Eyalet Meclisi Cumhuriyetçi Parti üyeleri, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle Vali Cuomo'nun azli için dün tasarı hazırlamıştı.