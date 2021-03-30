New York'ta 6 Nisan'dan sonra 16 yaş ve üzeri herkes korona aşısı olabilecek

New York'ta 6 Nisan'dan sonra 16 yaş ve üzeri herkes korona aşısı olabilecek

New York eyaletinde, 30 yaş ve üstü kişilerin yarından, 16 yaş ve üzerinin ise 6 Nisan’dan itibaren koronavirüs aşısı yaptırabileceği belirtildi.

ABD’nin New York eyaletinde koronavirüs aşılama sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor.

30 yaş ve üstü kişilerin yarından, 16 yaş ve üzerinin ise 6 Nisan’dan itibaren koronavirüs aşısı yaptırabileceği belirtildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, “Bugün Kovid-19’u yenme mücadelesinde devasa bir adım atıyoruz.” ifadesini kullandı.

"RANDEVU ALMADAN AŞI MERKEZLERİNE GİTMEYİN"

Cuomo, koronavirüs aşı tedarikinin hala sınırlı olduğunu da hatırlatarak, vatandaşlardan aşı olma konusunda sabırlı olmalarını ve randevu almadan aşı merkezlerine gitmemelerini istedi.

ABD'DE 144 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de koronavirüs aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, New York’ta ilk doz aşıyı yaptıranların sayısı 5 milyon 900 bine, ikinci dozu vurulanların sayısı da 3 milyon 400 bine yaklaştı.

Ülke genelinde yapılan aşı sayısı ise 93 milyonu ilk doz, 51 milyonu ikinci doz olmak üzere 144 milyonu geçti.